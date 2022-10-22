وزراء صحة مجلس التعاون يعقدون اجتماعهم الـ 85 بالرياض

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عقد وزراء الصحة بدول مجلس التعاون اجتماعهم الـ 85 اليوم (السبت) في مقر الأمانة العامة بالرياض، برئاسة وزير الصحة فهد بن عبدالرحمن الجلاجل، رئيس الدورة الحالية. وناقش الوزراء عدداً من الموضوعات المدرجة على جدول أعمالهم، ومن أهمها استعراض تقارير مؤشرات الأداء لمجلس الصحة الخليجي لعام 2022م. وتم استعراض الخطة التشغيلية للمشاريع التي رفعها المجلس لعام 2023م، وأهمية استمرار التعاون والتنسيق بين وزارات الصحة، بما يعود على مواطني ومقيمي دول مجلس التعاون بالفائدة ويعزز المكانة الدولية للمجلس.

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