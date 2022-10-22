برامج عليك حذفها فورًا من هاتفك

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أكد الخبير التقني سالم الحربي، أن هناك عددًا من البرامج التي يجب حذفها فوراً من على أجهزة أندرويد.

تجسس:

وقال الحربي عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر “إن هذه البرامج تتجسس على جهازك، وتغرق الجهاز بالإعلانات، وتحدد موقعكم وتجمع بيانات عنك”.

وأضاف: “احذف هذه المواقع فورًا حتى تكون بمأمن من عمليات التجسس، وتشمل هذه البرامج على سبيل المثال وليس الحصر “flashligh-image vault-dxlean-high speed camera”.

برامج ضارة:

برامج التجسس هي نوع من البرامج الضارة التي يتم تثبيتها على جهاز الكمبيوتر أو الجهاز المحمول الخاص بك دون موافقتك، ويمكنه الوصول إلى كل معلوماتك والأسرار الشخصية الحساسة والحسابات المصرفية ثم سرقتها ونقلها إلى أطراف أخرى.

وتعد برامج التجسس في الواقع أحد أكثر التهديدات شيوعًا على الإنترنت اليوم، يمكن أن يتسلل بسهولة إلى جهازك، وبسبب طبيعته السرية، قد يكون من الصعب اكتشافه.

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Source almnatiq

