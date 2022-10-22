المرور: المراوغة بين المركبات مخالفة للأنظمة المرورية

حذرت الإدارة العامة للمرور من المراوغة بسرعة بين المركبات، خاصة أنها تزيد من خطر الحوادث المرورية. وأوضح المرور عبر "تويتر" أن المراوغة بسرعة بين المركبات تربك مستخدمي الطريق، وتعرضهم لخطر الحوادث المرورية، كما أنها تعد مخالفة للأنظمة المرورية، وترفع نسبة وقوع الحوادث، بالإضافة إلى أنها تعرض سلامة مستخدمي الطرق للخطر.



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