جاء ذلك خلال انعقاد الاجتماع الثامن للجنة وزراء الصحة بدول مجلس التعاون، برئاسة وزير الصحة السعودي فهد الجلاجل -رئيس الدورة الحالية-، وبحضور وزير الصحة ووقاية المجتمع في الإمارات عبدالرحمن العويس، ووزير الصحة في البحرين الدكتورة جليلة بنت السيد جواد حسن، ووكيل وزارة الصحة للشؤون الصحية في سلطنة عمان الدكتور محمد الحوسني، ومساعد وزير الصحة العامة للشؤون الصحية في قطر الدكتور صالح المري، ووزير الصحة الكويتي الدكتور أحمد العوضي، ومشاركة الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية نايف الحجرف.
خطة العمل المستقبلية
وناقش الوزراء العديد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك واتخذوا بشأنها القرارات المناسبة، وفي مقدمتها تنفيذ قرارات وتوجيهات المجلس الأعلى في المجال الصحي، ودعم وتنفيذ خطة العمل المستقبلية المشتركة، إضافة إلى متابعة تنفيذ اللوائح الصحية الدولية (2005)، ودعم مشاريع التعاون في المدن الصحية وتنظيم التسجيل والتصنيف للتخصصات الصحية بدول المجلس، فضلاً عن القرارات الداعمة للاستمرار في التعاون والتنسيق للعمل بين دول المجلس والدول الشقيقة والصديقة والتعاون الدولي في المجال الصحي.
دور المركز
وبهذه المناسبة أشاد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بجهود وزارة الصحة في المملكة العربية السعودية (دولة الرئاسة الحالية) في تدشين "المركز الخليجي للوقاية من الأمراض ومكافحتها"، كونه مركزاً إقليمياً للصحة العامة يهدف إلى تعزيز التعاون في مجال الصحة لوضع السياسات والمؤشرات المشتركة وتبادل المعارف والمعلومات بين دول مجلس التعاون، ودوره الهادف في تقييم المخاطر وتفعيل البرامج وخطط العمل المشترك، إضافة إلى دعم وتعزيز وتطوير التدريب، واستخدام البيانات الصحية لوضع المؤشرات والبحوث الخليجية المشتركة.
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