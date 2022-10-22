شكرا لقرائتكم خبر عن نادي الخليج السعودي يحسم المركز الخامس بعد الفوز على بنفيكا فى سوبر جلوب والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - تمكن نادي الخليج السعودي من تحقيق الفوز على فريق بنفيكا البرتغالي بنتيجة 35-32، فى مباراة تحديد المركز الخامس والسادس، ببطولة كأس العالم لكرة اليد، والمقامة فى دولة الإمارات الشقيقية من الفترة 18-23 يوليو من شهر أكتوبر الجاري.

وكان نادي الخليج السعودي قد تعرض للهزيمة أمام ماجدبيرج الألماني فى مباراة الدور قبل النهائي، فى حين تمكن النادي الأهلى المصري من التغلب عن فريق بنفيكا البرتغالي فى نفس الدور من البطولة، ليعتلى الفريق المصر والألماني صدارة المجموعتين الأولي والثانية.



الأحمر وقداح يصنعان الفارق مع الخليج

وقدم نجوم نادي الزمالك المعاريين للخليج السعودي، ملحمة قوية مع الخليج بعد الفوز على بطل قارة إستراليا فى المباراة الإفتتاحية، وتدارك الهزيمة أمام ماجدبيرج الألماني، ليتمكن الثلاثي الأحمر وقداح وهنداوي فى قيادة الفريق للفوز على بنفيكا البرتغالي بطل الدوري الأوروبي فى مباراة تحديد المركز الخامس، الأمر الذي يحسب للثلاثي أصحاب الخبرات الكبيرة.



موعد مباراة الأهلى وماجدبيرج الألماني

ومن المقرر أن يواجه النادي الأهلى المصري فريق ماجدبيرج الألماني اليوم السبت، ضمن فعاليات الدور قبل النهائي من بطولة كأس العالم لكرة اليد، والتي من المقرر أن تقام فى تمام الساعة الخامسة مساءًا بتوقيت القاهرة، والساعة السادسة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة.