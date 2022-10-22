شكرا لقرائتكم خبر عن ليفاندوفسكي يتغنى بقدرات المنتخب السعودي قبل صدام المونديال ويكشف أهمية المواجهة والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - تحدث البولندي روبرت ليفاندوفسكي مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة الإسباني، عن مواجهة المنتخب السعودي في كأس العالم.

ويلعب المنتخب البولندي ضمن منافسات المجموعة الثالثة التي تضم بجواره كل السعودية والأرجنتين والمكسيك، بالبطولة التي تنطلق في الفترة من 20 نوفمبر حتى 18 ديسمبر المقبل، بالعاصمة القطرية الدوحة.

ومن المقرر أن تواجه بولندا نظيرها الأخضر السعودي، يوم السبت الموافق 26 نوفمبر المقبل، حيث تُقام المباراة على ملعب المدينة التعليمية.



ليفاندوفسكي يؤكد صعوبة مواجهة المنتخب السعودي بالمونديال

وأكد ليفاندوفسكي في تصريحات مع قناة "الكأس القطرية"، أن مواجهة المنتخب السعودي، ستكون صعبة للغاية لأنه منتخب يتمتع بدفاع صلب.

وتابع: "المنتخب السعودي جيد من الناحية التكتيكية كما يتسمون بسرعة عالية وبارعون في بناء اللعب، وبالتالي المواجهة ستكون صعبة وليست سهلة".

وأضاف: "الأرجنتين واحد من المنتخبات المرشحة للفوز بكأس العالم في رأيي، مع وجود أسطورة حقيقية مثل ليو ميسي كرمز لهم، دون شك ستكون أصعب مباراة لنا".



السعودية تواجه مقدونيا الشمالية وديًا استعدادًا لنهائيات كأس العالم

ويخوض المنتخب السعودي بقيادة الفرنسي هيرفي رينارد المدير الفني، مباراة ودية ضد مقدونيا الشمالية اليوم السبت، في أبوظبي ضمن المرحلة الثالثة التحضيرية لمونديال قطر.