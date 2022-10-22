شكرا لقرائتكم خبر عن نجم اتحاد جدة مطلوب في الدوري البرازيلي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشفت تقارير صحفية، أن نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي اتحاد جدة، مطلوب في الدوري البرازيلي خلال الفترة المقبلة.

بوتافوجو البرازيلي يطلب ضم نجم الاتحاد

وأكدت صحيفة "torcedores البرازيلية"، أن نادي بوتافوجو البرازيلي يسعى للتعاقد مع البرازيلي رومارينهو دا سيلفا نجم العميد، خلال فترة الانتقالات الشتوية.

وتابعت: "نادي بوتافوجو يدرس التوقيع مع لاعب الاتحاد على سبيل الإعارة لمدة موسم مع وجود بند يتيح له أحقية الشراء بعد ذلك".

ويعد رومارينيو واحد من أهم لاعبي اتحاد جدة تحت قيادة البرتغالي نونو سانتو المدير الفني، والتي سيكون صعب التفريط فيه بالفترة المقبلة.

وكان اتحاد جدة تعاقد مع رومارينيو في صيف 2018 قادما من صفوف الجزيرة الإماراتي ليصبح هداف الفريق التاريخي بين الأجانب في تاريخ الدوري السعودي للمحترفين.

وشارك رومارينيو حتى الآن هذا الموسم في 7 مباريات في دوري روشن السعودي وتمكن من إحراز هدف وحيد، وساهم في تواجد الاتحاد في المركز الثالث في جدول الترتيب برصيد 18 نقطة بفارق 4 نقاط عن الشباب المتصدر.

اتحاد جدة يتحفظ على رحيل أهم نجومه

ومن المنتظر أن ترفض إدارة نادي الاتحاد فكرة رحيل رومارينيو عن الفريق مهما كان العرض المقدم بسبب حاجة الفريق لخدمات اللاعب في الخط الهجومي.