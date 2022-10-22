شكرا لقرائتكم خبر عن رينارد يكشف عن الإنجاز الذي يسعى لتحقيقه مع المنتخب السعودي بالمونديال والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - تحدث الفرنسي هيرفي رينارد المدير الفني للمنتخب السعودي الأول لكرة القدم، عن أهداف الأخضر السعودي التي يسعى لتحقيقها خلال نهائيات كأس العالم المقبلة.

ومن المنتظر أن تقام بطولة كأس العالم في العاصمة القطرية الدوحة بالفترة من 20 نوفمبر حتى 18 ديسمبر المقبل، بمشاركة المنتخب السعودي للمرة السادسة في تاريخه.

وأوقعت قرعة كأس العالم، الأخضر السعودي بقيادة الفرنسي هيرفي رينارد المدير الفني، ضمن منافسات المجموعة الثالثة التي تضم بجواره كل من الأرجنتين وبولندا والمكسيك.

رينارد يريد تكرار إنجاز 94 مع السعودية

وأكد رينارد مدرب في تصريحات نقلتها شبكة قنوات "الكأس القطرية"، على أهمية المشاركة في كأس العالم 2022 لتحقيق إنجاز تاريخي يضاف لتاريخ الكرة.

وتابع: "منتخب السعودية سيخوض كأس العالم من أجل تحقيق إنجاز تاريخي مثلما حدث في 1994 بالتأهل لدور الـ16، وأعتقد أن خوض مسابقة كبيرة مثل كأس العالم دون طموح لا يعني شئ، ولذلك علينا خوض البطولة بمعنويات مرتفعة لاستعادة مجد الماضي بعد التأهل لدور الـ16 مرة واحدة فقط".

وكان منتخب السعودية قد تأهل لمرة واحدة لدور الـ16 بمونديال 1994 بعدما تصدر مجموعته برصيد 6 نقاط ولكنه ودع المسابقة على يد منتخب هولندا.

المنتخب السعودي يواصل استعداداته لخوض كأس العالم

ويخوض منتخب السعودية المرحلة الثالثة من برنامجه الإعدادي بمعسكر خارجي في دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث سيواجه منتخبات مقدونيا وألبانيا وهندوراس وآيسلندا وبنما وديًا قبل العودة إلى المملكة لمواجهة كرواتيا في البروفة الأخيرة قبل السفر إلى قطر.