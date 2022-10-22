شكرا لقرائتكم خبر عن الهلال يستقر على بديل مهاجمه بعد قرار رحيله والنصر يزاحمه على الصفقة والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشفت تقارير صحفية، عن اقتراب نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، من الرحيل عن صفوف الفريق عقب نهاية الموسم الجاري.

إيجالو يرفض التجديد ويرحب بالعودة إلى أوروبا

وبات النيجيري أوديون إيجالو مهاجم الزعيم على مشارف الرحيل بنهاية عقده في نهاية الموسم الجاري، بعدما أبدى تلميح بعدم التجديد، ورغبته في العودة إلى أوروبا مجددًا.

وأكد برنامج "أكشن مع وليد"، أن الهلال وكبار الأندية السعودية لديهم اهتمام بالتعاقد مع الكاميروني لياندر تاوامبا مهاجم فريق التعاون، بالفترة المقبلة.

لياندر يشعل الصراع بين الهلال والنصر بسبب خدماته

كما أشارت تقارير، إلى رغبة نادي النصر أيضًا، في التعاقد مع المهاجم الكاميروني، لخلافة مواطنه فينسنت أبوبكر، الذي يقدم مستويات سيئة، في الموسم الرياضي الحالي.

ويرغب الزعيم في التوقيع مع لياندر من أجل خلافة إيجالو في قيادة هجوم الفريق تحت قيادة الأرجنتيني رامون دياز المدير الفني، بالفترة المقبلة.

من ناحية أخرى، نفت تقارير ما تردد عن رغبة نادي التعاون في التعاقد مع الفرنسي بافيمنتي جوميز مهاجم الهلال السابق وجالاطا سراي التركي الحالي، من أجل تعويض النجم الكاميروني حال رحيله.