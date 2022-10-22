شكرا لقرائتكم خبر عن البريكان يقود تشكيل المنتخب السعودي المتوقع ضد مقدونيا الشمالية وديًا والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يستعد المنتخب السعودي الأول لكرة القدم بقيادة الفرنسي هيرفي رينارد المدير الفني، لمواجهة مقدونيا الشمالية، وديًا استعدادًا لنهائيات كأس العالم المقبلة.

موعد مباراة السعودية ضد مقدونيا الشمالية وديًا

ومن المقرر أن تقام مباراة السعودية ضد مقدونيا الشمالية، في الخامسة والنصف مساء اليوم السبت بتوقيت مكة المكرمة، الرابعة والنصف بتوقيت القاهرة، على ملعب مدينة الشيخ زايد الرياضية.

وتقام مباراة السعودية ومقدونيا، ضمن معسكر الأخضر في مدينة أبوظبي الإماراتية، في المرحلة الثالثة من البرنامج الإعدادي للمشاركة في نهائيات كأس العالم 2022 في قطر، والتي تقام منافساتها في الفترة بين 20 نوفمبر و18 ديسمبر.

ويشارك منتخب السعودية في نهائيات كأس العالم 2022، للمرة السادسة في تاريخه، حيث يلعب الأخضر في المجموعة الثالثة برفقة منتخبات الأرجنتين وبولندا والمكسيك.

تشكيل الأخضر السعودي المتوقع في مواجهة مقدونيا الشمالية

واستقر الفرنسي هيرفي رينارد المدير الفني لمنتخب السعودية، على التشكيل الذي سيخوض به لقاء مقدونيا الشمالية الودي، حيث من المقرر أن يكون التشكيل كالآتي:

حراسة المرمى: محمد العويس

خط الدفاع: أحمد بامسعود، حسان تمبكتي، عبد الإله العمري، سعود عبد الحميد

خط الوسط: رياض شراحيلي، سلمان الفرج، هتان باهبري، عبد الرحمن العبود، أيمن يحيى

خط الهجوم: فراس البريكان

وضربت العديد من الإصابات معسكر الأخضر السعودي، حيث يغيب كل من سالم الدوسري، سلطان الغنام، عبد الله مادو، ياسر الشهراني، ناصر الدوسري، ويتم العمل على تجهيزهم قبل المونديال.