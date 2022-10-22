أطباء: دمج المكملات الغذائية قد يؤدّي لآثار جانبية قاتلة

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حذر أطباء من مخاطر دمج بعض المكملات الغذائية والفيتامينات والمعادن عند تناولها، مشيرين إلى أنها يمكن أن تصبح لهم بعض التأثيرات الجانبية القاتلة.

وبحسب موقع webMD، فإن الأطباء يحذرون من مخاطر دمج جرعات كبيرة من مكملات الكاليسيوم أو الزنك أو المغنيسيوم في نفس الوقت، لخطورتها على الصحة، حيث يمكن أن تسبب تقلصات في البطن وغثيانًا وإسهالاً، فضلاً عن خطر خلط المغنيسيوم بالمضادات الحيوية التي يمكن أن يكون له تأثير غير مرغوب.

وقال الأطباء، إنه عند خلط النحاس مع الزنك، فإنه في هذه الحالة لا يمكن الجسم امتصاصه، ما قد يؤدي إلى مشاكل صحية على المدى الطويل، وفق “روسيا اليوم”.

كما حذروا الأشخاص الذين لديهم مخاطر نزيف معروفة من خطر تناول أوميجا 3 أو زيت السمك مع الـ”جينكو”، لأنه قد يؤدي إلى زيادة نسبة معدلات النزيف.

وفي ما يتعلق بتناول الشاي مع مكملات الحديد الغذائية، فإن الأطباء يقولون، إن شرب الشاي يتداخل مع امتصاص الحديد وينطوي على مخاطر الإصابة بفقر الدم عند تناوله بكميات كبيرة، وبالتالي يجب تجنبه عند تناول الحديد لعلاج نقصه بالجسم.

كما حذر الأطباء من تناول مكملات النياسين وأرز الخميرة الحمراء هي بعض المكملات القليلة القادرة على خفض مستويات الكوليسترول، لأن دمجهم قد يسبب ضررًا شديدًا للكبد.

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Source almnatiq

