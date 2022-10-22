تعليم الخرج يحدد موعد الدوام الشتوي في مدارس السيح والدلم

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المناطق_الرياض

حددت إدارة تعليم الخرج موعد تطبيق الدوام الشتوي في جميع مدارس التعليم العام والتعليم الأهلي للبنين و البنات بقطاعي التعليم في السيح والدلم بدءاً من يوم الأحد 5-4-1444هـ .

وأكدت الإدارة على مديري المدارس ورياض الأطفال ، باعتماد الدوام الشتوي خلال الفترة المحددة، على أن يكون موعد الاصطفاف الصباحي في تمام الساعة 7.00 صباحاً ، وبدء الحصة الأولى عند الساعة 7.15 صباحاً .

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Source almnatiq

