︎
.
المناطق_متابعات
ضرب زلزال تبلغ قوته 5.3 درجة على مقياس ريختر، اليوم السبت، مقاطعة سيشوان جنوب غربي الصين.
ووفقا لما نقلته وسائل إعلام محلية، عن مركز شبكات الزلازل الصيني، وقع زلزال بقوة 5.3 على مقياس ريختر في مقاطعة سيتشوان جنوب غربي الصين اليوم السبت.
وحسب المركز، تم تسجيل الزلزال الساعة 13:17 مساء، بالتوقيت المحلي (05.17 بتوقيت جرينتش) في محافظة لودينغ بمحافظة جارزي التبتية ذاتية الحكم.
وفي حين أكد أن مركز هذا الزلزال كان على عمق 12 كيلومترا، إلا أنه لم يتحدث عن أي معلومات عن الضحايا أو أي أضرار في الممتلكات.
ومقاطعة سيتشوان هي واحدة من أكثر المناطق الزلزالية في الصين، حيث تحدث الزلازل فيها بشكل منتظم، ففي مايو 2008، وقع أقوى زلزال في العقود الأخيرة وبلغت قوته 8 درجات، وتسبب في مقتل وفقد 87150 شخصًا، فيما أصيب 374000، وتم تشريد ملايين الأشخاص، وتجاوزت الأضرار الاقتصادية تريليون يوان (149.5 مليار دولار).
● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري .
Source almnatiq
كانت هذه تفاصيل خبر زلزال قوي يضرب مقاطعة سيشوان جنوب غربي الصين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على واتس المملكة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.