بعد وفاته.. اعرف موعد ومكان جنازة الفنان خالد سامي

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توفي الفنان السعودي خالد سامي، يوم أمس الجمعة، بعد صراع طويل مع المرض، حيث أعلن

نجله تركي خبر وفاة والده عبرتويتر، وكان قد انتقل إلى المستشفى بسبب ضيق التنفس في يناير من العام الماضي.

وعانى الفنان خالد سامي من مرض كبدي مزمن تسبب في صعوبات في التنفس وتشنجات وغسيل كلوي، واستمر وضعه الصحي السيء منذ انتقاله إلى المستشفى ودخوله في غيبوبة طويلة لمدة عام كامل انتهت بوفاته.

وأعلن نجل الفنان خالد سامي عن موعد ومكان جنازة والده، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي، قائلًا: “الله يجزاكم خير جميعًا، أسأل الله أن يجعل ما أصابه تكفيراً لسيئاته ورفعة في درجاته والحمد لله على ما قضى وقدر”.

وأضاف: “سيصلى عليه بعد صلاة عصر هذا اليوم السبت الموافق: 26 ربيع الأول 1444 هـ جامع الراجحي، وبسبب جائحة كورونا سيكون العزاء في الجامع او هاتفيًا”.

من هو خالد سامي؟

خالد حمد الدسماني، الاسمه الحقيقي للفنان السعودي خالد سامي، من مواليد 4 ديسمبر 1961 في بريدة حي القصيم، حيث بدأ مسيرته الفنية في أواخر السبعينيات ويعتبر الجيل الثاني لجمعية الثقافة والفنون.

وشارك الفنان السعودي في عدد كبير من الأعمال العربية المشتركة، حيث عمل في بداياته الفنية بالمسلسلات البدوية السورية، وأيضاً شارك بأعمال مصرية، واستطاع إتقان اللهجة المصرية، بـ براعة كبيرة.

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Source almnatiq

