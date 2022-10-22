طالبان تعلن استهدافها وقتلها 6 من عناصر تنظيم “داعش” في كابول

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أعلنت حركة طالبان الأفغانية، اليوم (السبت)، أن قوات الأمن التابعة لها، قتلت 6 من أعضاء تنظيم “داعش”، خلال غارة نفذت ليلاً على مخبأ لهم بالعاصمة كابول.
وأوضح المتحدث باسم حركة طالبان، قاري يوسف أحمدي، أن عناصر تنظيم الدولة الإسلامية المستهدفين، شاركوا في هجومين كبيرين في الأسابيع الأخيرة، أحدهما على مسجد في المدينة والآخر على معهد تعليمي وأسفر عن مقتل عشرات الطالبات.
يذكر أن، أعضاء تنظيم الدولة ظهروا لأول مرة في شرق أفغانستان عام 2014 ونفذوا لاحقا هجمات في مناطق أخرى.
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Source akhbaar24
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