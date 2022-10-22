“الخيار الأفضل لحياة مثيرة”.. ميتسوبيشي تكشف عن مواصفات الكروس أوفر XFC الجديدة

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أعلنت شركة ميتسوبيشي عن سيارتها الجديدة الكروس أوفر XFC، تحت شعار ” الخيار الأفضل لحياة مثيرة”، والتي جاءت بتصميم مستوحى من الموديلات الأخرى، فالمصابيح الأمامية LED على شكل حرف L، والأبواب خلت من القبضات التقليدية، والكاميرات الجانبية على طرفي الأبواب والتي وضعت للاستغناء عن المرايا التقليدية.

وتم تزويد واجهة القيادة بشاشتين لمسيتين بمقاس 12.3 بوصة لكل منهما، بخلاف شاشة إضافية أسفل الواجهة، بالإضافة إلى خلو المقود من الأزرار التقليدية وتم الاستعانة بلوحات تحكم لمسية ، وتتسع المساحة الخلفية لثلاثة ركاب مع مساحة تخزينية رحبة خلف المقاعد.

وتتميز السيارة الجديدة بعدة وضعيات للقيادة أثناء السير سواء على الطرق العادية، أوالوعرة، أوعلى الحصى، وكذلك الأماكن المغطاة بالطين أو الرمال.

وتشير توقعات خبراء صناعة السيارات إلى أن الشركة قد تطرح منها نسخًا بمحركات بنزين تقليدية أو محركات هجينة، وقد يتم إنتاج نسخ بمحركات كهربائية.





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Source akhbaar24

