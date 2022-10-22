ارتفاع أسعار الذهب في المملكة.. وعيار 21 يسجل 174.81 ريال

︎ . المناطق_متابعات صعدت أسعار الذهب في المملكة، مستهل تعاملات اليوم السبت. سعر الذهب عيار 21 في المملكة وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 (الأكثر تداولًا بالمملكة) نحو (174.81) ريال، مقارنة مع نحو (171.75) بإغلاق أمس الجمعة. سعر جرام الذهب عيار 24 في المملكة وبلغ سعر جرام الذهب عيار 24 في المملكة اليوم السبت نحو (199.78) ريال. سعر الذهب الاقتصادي في المملكة وارتفع سعر الذهب الاقتصادي في المملكة اليوم السبت، وسجل سعر العيار 22 في السعودية نحو (183.13) ريال، كما بلغ سعر جرام الذهب عيار 18 في المملكة نحو (149.83) ريال. سعر الجنيه الذهب في المملكة وسجل سعر الجنيه الذهب في السعودية اليوم السبت (8 جرامات) ، وبلغ عيار الجنيه الذهب عيار 21 في السعودية نحو (1,678.13) ريال، كما بلغ سعر الجنيه عيار 22 في السعودية نحو (1,758.04) ريال، وسجل سعر الجنيه عيار 24 في المملكة نحو (1,917.86) ريال. ● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري . Source almnatiq





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