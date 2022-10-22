جامعة الملك خالد تقفز 7 مراكز في تصنيف QS لأفضل الجامعات العربية

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حققت جامعة الملك خالد قفزة جديدة في التصنيفات العالمية، حيث تقدمت 7مراكز في تصنيف QS لأفضل الجامعات العربية.

وحصلت الجامعة على المركز الـ36 حسب المؤسسة البريطانية المتخصصة في مجال التعليم العالي Quacquarelli Symonds، والتي تدير تصنيف QS، وتعتمد على بيانات ضخمة أثناء تصنيف الجامعات، تشمل الأبحاث العلمية، وشبكة البحوث الدولية، والسمعة الأكاديمية، وآراء جهات التوظيف، ونسبة استقطاب الطلاب وأعضاء هيئة التدريس الدوليين وغيرها.

وتسلم مدير التصنيفات الدولية بالجامعة الدكتور سامي الشهري شهادة التصنيف الدولي QS بدولة الإمارات العربية المتحدة؛ نظرًا لوجود الجامعة ضمن أفضل 100 جامعة عربية في هذا التصنيف.

يذكر أن الجامعة تولي اهتمامًا بالتصنيفات على المستويين العربي والعالمي، سعيًا إلى تحقيق رؤيتها الطموحة، بأن تكون ضمن أفضل 200 جامعة عالمية بحلول عام 2030.



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Source akhbaar24

