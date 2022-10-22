الحصيني عن طقس السبت: انخفاض الحرارة وأمطار متفرقة

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كشف الباحث في الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني عن توقعاته لطقس اليوم السبت.

وقال “الحصيني” في تغريدة على حسابه بموقع “تويتر”، إنه من المتوقع اليوم انخفاض طفيف في الحرارة على الأطراف الشمالية من المملكة، لتصبح الأجواء من معتدلة نهاراً إلى باردة فجراً، أما باقي مناطق المملكة فتكون حارة نهاراً ومن معتدلة لتميل للبرودة فجراً.

كما توقع “الحصيني”، هبوب رياح مغبرة على غرب وشمال المملكة، وهطول أمطار متفرقة من خفيفة لمتوسطة على الأطراف الشمالية والمرتفعات من المملكة.

وكان المركز الوطني للأرصاد قد توقع في تقريره عن حالة الطقس أن تكون الفرصة مهيأة لتكون السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة تحدّ من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق تبوك، الجوف والحدود الشمالية, كذلك على أجزاء من مرتفعات جازان، عسير، الباحة، مكة الكرمة والمدينة المنورة, في حين لا يستبعد تكون الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على الأجزاء الساحلية من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.

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Source almnatiq

