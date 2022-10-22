لحملة البكالوريوس .. شركة التعليمية توفر وظائف شاغرة إليك رابط التقديم

︎ . المناطق_متابعات أعلنت شركة التعليمية، عن توفر وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس بالرياض، وذلك وفقًا للمسميات والشروط التالية: الوظائف الشاغرة: 1- مسؤول إداري.

2- مدير فني مشروع.

3- أخصائي فني.

4- مدير للتعلم الإلكتروني.

(E-Learning Technical Manager)

5- أخصائي تقني.

(Technical Specialist)

6- أخصائي تقني أول.

(Technical Senior Specialist)

7- خبير فني (وظيفتان).

(Technical Expert)

8- مشرف التعلم الإلكتروني.

(E-learning Supervisor)

9- مشرف Oracle fusion Finance.

(Oracle fusion Finance Supervisor)

10- أخصائي تطوير التطبيقات.

(Application Development Specialist)

11- مصمم جرافيك.

(Graphics Designer) كما أوضحت أنه يمكن الإطلاع على المهام الوظيفية والتقديم على وظائف شركة التعليمية عبر موقعها الرسمي من هنا. ● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري . Source almnatiq





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