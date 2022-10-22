“إيجار”: العقود المُسجلة خارج الشبكة فاقدة لأثرها القضائي والإداري

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حذرت شبكة “إيجار” التابعة لوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، من إبرام العقود الورقية بين المالك والمُستأجر دون تسجيلها على الشبكة.

وأكدت الشبكة، أن توثيق العقود إلكترونياً هو أمر إلزامي، ويُعد عقد الإيجار المُسجل خارج الشبكة فاقداً أثره القضائي والإداري.

وأشارت إلى أنه في حال عدم التزام المُستأجر ببنود العقد المالية يمكن للمؤجر طلب التنفيذ من خلال الخدمات الإلكترونية لوزارة العدل.

وجاء تحذير الشبكة في ردها على استفسارات حول رغبة بعض الملاك والمستأجرين، الاكتفاء بإبرام العقود الورقية دون تسجيلها إلكترونياً؛ للاستفادة من ذلك خلال التقديم ببرنامج “حساب المواطن”.



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Source akhbaar24

