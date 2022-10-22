“وقاية” توضح طريقة استخدام القفازات الطبية وأنواعها وأهميتها

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أوضحت هيئة الصحة العامة “وقاية”، الطريقة الصحيحة لاستخدام القفازات الطبية المستعملة في الجراحة، وكذلك أنواعها وأهميتها في تقديم الرعاية الصحية.

وبيّنت الهيئة أن هناك 4 نقاط مهمة يجب مراعاتها عند استخدام القفازات؛ وهي تجنب إعادة استخدامها أو غسلها عند تقديم الرعاية الصحية لأكثر من مريض، مع تجنّب ملامسة الوجه والعينين.

وأشارت إلى أنه يتم ارتداء القفازات عند القيام بالإجراءات التي قد تعرض الممارس لخطر التعرض للدم وسوائل الجسم، وعند تقديم الطعام وبعض إجراءات التنظيف والتطهير البيئي.

وأبرزت أنواع القفازات المستخدمة، وهي القفازات المعقمة ويتم ارتداؤها عند القيام بالعمليات الجراحية أو الإجراءات التي تتطلب بيئة معقمة، وغير المعقمة التي تستخدم عند القيام بالإجراءات التي قد تعرض الممارس لخطر التعرض للدم وسوائل الجسم، وغير الطبية المستخدمة لتقديم الطعام والتنظيف والتطهير البيئي.

ولفتت إلى أن القفازات الجراحية تعد إحدى الأدوات المهمة عند تقديم الرعاية الصحية، لتقليل خطر التلوث أو التعرض للدم والإفرازات، حيث لا يغني ارتداؤها عن غسل اليدين، مشددةَ على ضرورة ارتدائها مع غسل اليدين للحماية من خطر العدوى.





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Source akhbaar24

