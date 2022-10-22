طقس اليوم.. سحب رعدية ورياح نشطة على عدة مناطق بينها مكة المكرمة

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أصدر المركز الوطني للأرصاد، تقريره اليومي عن حالة الطقس المتوقعة اليوم (السبت) على مختلف مناطق المملكة.

وأوضح التقرير، أن الفرصة لا تزال مُهيأة لتكون السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق تبوك والجوف والحدود الشمالية، وكذلك على أجزاء من مرتفعات جازان وعسير والباحة ومكة المكرمة والمدينة المنورة.

ونوه إلى أنه لا يُستبعد تكون الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على الأجزاء الساحلية من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.



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Source akhbaar24

