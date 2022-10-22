“بايدن” يعلن نيته الترشح لولاية رئاسية جديدة

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أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، نيته الترشح لولاية رئاسية أخرى في عام 2024، مشدداً على أنه لم يتخذ قراراً رسمياً بذلك حتى الآن.

وقال بايدن، إنه لم يتخذ قرار الترشح للرئاسة رسمياً لكنه ينوي الترشح مرة أخرى ولديه الوقت لاتخاذ هذا القرار، مضيفاً: “زوجتي تعتقد أننا نفعل شيئاً مهماً جداً وأنه ينبغي ألا أتخلى عنه”.

ويستعد الرئيس الأمريكي وحزبه حالياً، لاجتياز اختبار انتخابات التجديد النصفي في 8 نوفمبر، وهو اختبار صعب تقليدياً لأي رئيس في المنصب.



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Source akhbaar24

