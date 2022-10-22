مستجدات الغـزو الروسي.. صافرات الإنذار تدوي بكييف وأوكرانيا تستعيد مناطق جديدة

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أعلنت الرئاسة الأوكرانية، استعادة عشرات البلدات في منطقة خيرسون مع الاستيلاء على عدد كبير من العربات المصفحة وذخـائر المدفعية، حيث تزامن ذلك مع تأكيد الاتحاد الأوروبي توفير مساعدات بقيمة 1.5 مليار يورو لأوكرانيا شهرياً.

صافرات الإنذار تدوي في كييف

واصلت القوات الروسية هجمـاتها على الأراضي الأوكرانية،حيث سُمع دوي صافرات الإنذار في العاصمة كييف.

وأعلن المستشار الرئاسي كيريلو تيموشينكو أن القوات الأوكرانية، أن بلاده استعادت 88 بلدة من القوات الروسية في منطقة خيرسون جنوب البلاد.

وتشن القوات الأوكرانية هجـوماً مضاداً في منطقة خيرسون التي ضمتها موسكو مؤخراً، فيما تخطط الإدارة الموالية لروسيا لإجلاء ما بين 50 و60 ألف شخص في غضون أيام قليلة.

واتهم نائب مسؤول منطقة خيرسون الذي عينته روسيا كيريل ستريموسوف، القوات الأوكرانية بقتـل أربعة أشخاص بقصـف جسر أنتونوفسكي على نهر دنيبر والذي يستخدم لعمليات الإجلاء.

خطة أوروبية لمساعدة أوكرانيا

أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين، أن الاتحاد الأوروبي وضع خطة لتزويد أوكرانيا بمساعدات شهرية تبلغ قيمتها 1.5 مليار يورو، على أن يصل إجمالي التمويل إلى 18 ملياراً بحلول العام المقبل.

بدوره اتهم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي روسيا بتعمد تأخير عبور أكثر من 150 سفينة محملة بالحبوب الأوكرانية، والتي تشكل إمدادا حيويا للعديد من دول إفريقيا وآسيا.

كييف تطالب بإرسال بعثة دولية إلى سد كاخوفكا

طالب رئيس الوزراء الأوكراني دنيس شميغال خلال اجتماع للحكومة، الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي ومنظمات أخرى إلى تنظيم بعثة مراقبة دولية إلى كاخوفكا، بالوقوف على وضع السد ومحطة الطاقة بعد اتهامات لروسيا بتلغيمهما وتفخيخهما.



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Source akhbaar24

