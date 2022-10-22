“سكني”: لا يمكن التنازل عن “الأراضي المجانية” للأصدقاء أو زملاء العمل

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أكد برنامج “سكني” التابع لوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، أنه لا يمكن للمستفيدين من خيار الأراضي المجانية التنازل عنها لأصدقاء أو زملاء العمل.
وأوضح البرنامج، أن التنازل عن منتج الأرض المجانية متاح فقط بين الزوج والزوجة، ولا يمكن التنازل عنها لشخص آخر مثل أصدقاء أو زملاء العمل.
ونوه إلى أنه لا يمكن للمُستفيد التصرف بالمنتج حتى يمتلكه، مع ضرورة الحرص على تطبيق الالتزامات التي وضعت بشأن المنتجات السكنية ومنها الأراضي.
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Source akhbaar24
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