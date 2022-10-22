إغلاق 4 مستودعات مُخالفة تستخدم في تخزين الأدوية بالأحساء

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أغلقت الفرق الرقابية التابعة للهيئة العامة للغذاء والدواء، 4 مستودعات مُخالفة تُستخدم في تخزين الأدوية والمستحضرات الصيدلانية والمبيدات داخل مزرعة بالأحساء. وأوضحت الهيئة، أن تلك المستودعات جرى استخدامها في تخزين المنتجات بشكل غير نظامي ومُخالف لأسس التخزين الجيد. ولفتت إلى أنه تم ضبط أكثر من 28.7 ألف منتج داخل المستودعات الأربعة التي جرى رصدها، حيث اتخذت الإجراءات النظامية بحقها.

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