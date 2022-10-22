إنفاذاً لتوجيهات ولي العهد.. وزير السياحة يطمئن على حالة سائحين مُصابين بحـادث في العلا (صور)

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تفقد وزير السياحة أحمد الخطيب، حالة عدد من السياح أصيبوا في حـادث بمدينة العُلا للاطمئنان على صحتهم والتأكد من حصولهم على الرعاية اللازمة، وذلك إنفاذاً لتوجيهات ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان.
وقال الخطيب، إن الزيارة للسياح المُصابين في حـادثة طريق (العلا – المدينة المنورة) جاءت انطلاقاً من حرص المملكة على سلامة جميع السيّاح وتسخير كافة الإمكانات لضمان أمنهم وسلامتهم وبتوجيه من ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.
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Source akhbaar24
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