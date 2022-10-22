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إنفاذاً لتوجيهات ولي العهد.. وزير السياحة يطمئن على حالة سائحين مُصابين بحـادث في العلا (صور)

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تفقد وزير السياحة أحمد الخطيب، حالة عدد من السياح أصيبوا في حـادث بمدينة العُلا للاطمئنان على صحتهم والتأكد من حصولهم على الرعاية اللازمة، وذلك إنفاذاً لتوجيهات ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير .

وقال الخطيب، إن الزيارة للسياح المُصابين في حـادثة طريق (العلا – المدينة المنورة) جاءت انطلاقاً من حرص المملكة على سلامة جميع السيّاح وتسخير كافة الإمكانات لضمان أمنهم وسلامتهم وبتوجيه من ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

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Source akhbaar24


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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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