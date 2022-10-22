انطلاق “مزاد النواد” في مزاد تربة حائل للإبل

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المناطق_واس

انطلق اليوم “مزاد النواد” للإبل خلال المهرجان تنظمه هيئة تطوير محمية تركي بن عبدالله الملكية في مزاد الإبل بتربة حائل بنسخته الثانية، وذلك في إطار اهتمامها بالحفاظ على الموروث الشعبي ودعماً لهذه الثقافة كونها أساسا للتاريخ السعودي، وسط حضور كبير من الملاك والمنتجين للإبل تجاوز 1200 شخص.

وشارك في المزاد أكثر من 32 متناً من نخبة الفرديات حيث يعرض بعضها لأول مرة للبيع وجديدة على الساحة، إضافة إلى بعض السلالات القوية، فيما يستكمل المزاد غداً في يومه الثاني بمشاركة 35 متناً من النخبة.

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Source almnatiq

