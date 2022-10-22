الفنان فايز المالكي ينعى خالد سامي: «أسأل الله لك الجنة»

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نعى الفنان فايز المالكي، اليوم السبت، الفنان الراحل خالد سامي، الذي غيبه الموت عن عمر ناهز الـ 60 عامًا.

وفاة خالد سامي

وكتب

لا حول ولا قوة الا بالله

اسال الله لك الجنة#خالد_سامي pic.twitter.com/cXRQ9aFRh5 — فايز المالكي (@fayez_malki) October 21, 2022

عبر حسابه الرسمي على تويتر: “لا حول ولا قوة الا بالله.. أسأل الله لك الجنة”.

وكان تركي خالد سامي أعلن وفاة والده عبر حسابه على تويتر، قائلا: ” بقلوب مؤمنة راضية بقضاء الله وقدره انتقل إلى رحمة الله تعالى والدي .. يارب اربط على قلبي”.

خالد سامي

ولد الفنان خالد حمد الدسيماني، وشهرته “خالد سامي” في مدينة بريدة الكائنة بمنطقة القصيم.

خالد سامي

بدأ مشواره الفني في أواخر السبعينات من القرن الماضي، ويعد من الجيل الثاني من جمعية الثقافة والفنون، حيث تعرف على الممثل محمد الكنهلن الذي أخرج له إحدى المسرحيات في جمعية الثقافة والفنون وكانت بدايته كممثل مسرحي.

خالد سامي

ويعد برنامج “أوراق ملونة” هو أول عمل للفنان خالد سامي، والذي ظهر فيه كممثل وعرفه الناس من بعد ذلك، تبعه برنامج “من كل بستان زهرة” الذي كان يقدم كل يوم موضوعا منفردًا.

وفاة خالد سامي

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خالد سامي

قدم الفنان خالد سامي خلال مسيرته العديد من الأعمال السعودية والخليجية، كما كان له مشاركة جيدة بالأعمال العربية المشتركة حيث عمل في بداياته بالمسلسلات البدوية السورية وأيضًا شارك بأعمال مصرية واستطاع إتقان اللهجة المصرية، ومن أعماله أمام فردوس عبد الحميد “مسلسل النوة”.

مرض خالد سامي

تدهورت الحالة الصحية للفنان خالد سامي منذ عام 2019 بسبب إصابته بمرض الكبد وحاجته لإجراء الغسيل الكلوي بشكل مستمر.

خالد سامي

في مايو 2020 احتاج لإجراء جراحة ضرورية لكن ظروف الغلق وانتشار فيروس كورونا حالت دون ذلك، ودخل العناية المركزة عدة مرات بسبب تدهور حالته، وأصيب بغيبوبة وبعد إفاقته منها تعرض لإجراءات صحية لمساعدته على تنشيط الذاكرة.

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Source almnatiq

