وزير الرياضة: شهادتي في “المسحل” مجروحة.. وأطالب بتخفيف الضغط على لاعبي الأخضر (فيديو)

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أكد وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل ، أن لاعبو المنتخب الوطني أدوا ما عليم بشكل جيد خلال الفترة الماضية ونجحوا في التأهل لكأس العالم كأول عن المجموعة، لافتا أن هذا كان الهدف الأول وتحقق.

وقال الفيصل في تصريحات لبرنامج “أكشن مع وليد”:” من الصعب التنبؤ بالاستعداد لكأس العالم بقطر، لأن كل المنتخبات تستعد بشكل قوي، وممكن ان تواجه بعض المنتخبات اصابات قبل المونديال، فلابد أن يكون لديك اللاعبين بعدد كافي”.

وانتقل للحديث دور اتحاد الكرة قائلا:” شهادتي في ياسر المسحل رئيس اتحاد القدم مجروحة فهو من أكفأ الإداريين الذين عملت معهم، وأداء الاتحاد مؤخرا يبرهن على ذلك وقرار استمراره في يد الجمعية العومية”.

وأتم تصريحاته:” أطلب من الإعلام تخفيف الضغط على لاعبين المنتخب حتى لا يتشتتون وباذن لله يبيضون الوجه في كأس العالم 2022″.

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Source akhbaar24

