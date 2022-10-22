شكرا لقرائتكم خبر عن المنتخب السعودي يستعيد خدمات نجمه من الإصابة قبل مواجهة مقدونيا وديًا والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - شارك نجم المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، في تدريبات الأخضر خلال معسكر أبوظبي المقام حاليًا، استعدادًا لمواجهة مقدونيا وديًا.

واختتم المنتخب السعودي بقيادة الفرنسي هيرفي رينارد المدير الفني، تدريباته اليوم الجمعة استعداداته لمواجهة منتخب مقدونيا وديًا مساء يوم غدٍ السبت على استاد مدينة زايد الرياضية.



سامي النجعي يشارك في تدريبات المنتخب السعودي استعدادًا لمواجهة مقدونيا وديًا



وشهدت التدريبات التي خاضها الأخضر السعودي، مشاركة سامي النجعي لاعب الفريق، بعد اكتمال جاهزيته وتعافيه من الإصابة التي تعرض لها.

على جانب آخر، كشفت أشعة الرنين المغناطيسي التي خضع لها فواز القرني حارس مرمى المنتخب، عن تعرضه لإصابة في الركبة.

ويواصل المنتخب السعودي، استعداداته لخوض ودية مقدونيا، ضمن المرحلة الثانية من البرنامج الإعدادي لكأس العالم قطر 2022 التي تنطلق في شهر نوفمبر المقبل.

وأجرى لاعبو الأخضر مساء اليوم حصة تدريبية على ملعب قصر الإمارات، تحت إشراف هيرفي رينارد المدير الفني، حيث بدأت بتمارين الإحماء ثم تمرين المربعات بعدها تمرين الكرات الثابتة، قبل أن يجري تقسيمه من مجموعتين على نصف الملعب، لتختتم الحصة التدريبية بتمارين الإطالة.



موعد انطلاق بطولة كأس العالم في قطر



ومن المنتظر أن تقام بطولة كأس العالم في العاصمة القطرية الدوحة بالفترة من 20 نوفمبر حتى 18 ديسمبر المقبل، بمشاركة المنتخب السعودي للمرة السادسة في تاريخه.

وأوقعت قرعة كأس العالم، الأخضر السعودي بقيادة الفرنسي هيرفي رينارد المدير الفني، ضمن منافسات المجموعة الثالثة التي تضم بجواره كل من الأرجنتين وبولندا والمكسيك.