انتخاب المملكة مقرراً لمكتب دورة المؤتمر الإسلامي لوزراء الإعلام

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عقد، اليوم (الجمعة)، اجتماع كبار المسؤولين التحضيري للدورة الثانية عشرة للمؤتمر الإسلامي لوزراء الإعلام بمنظمة التعاون الإسلامي في تركيا.
وانتخب الاجتماع أعضاء مكتب الدورة الثانية عشرة برئاسة تركيا، فيما جاءت الملكة مقرراً، إلى جانب اختيار 3 دول نواباً للرئيس وهي: غينيا، والصومال، وفلسطين.
وسلط ممثل المملكة، وكيل وزارة الإعلام للعلاقات الدولية الإعلامية الدكتور خالد الغامدي، خلال الاجتماع، الضوء على الجهود المبذولة في سبيل تنفيذ قرارات الدورة السابقة التي احتضنتها جدة، مثمناً جهود الأمانة العامة في متابعة تنفيذ المشاريع الإعلامية لتنفيذ تلك القرارات.
كما سلم الغامدي رئاسة الاجتماع للمدير العام للدبلوماسية العامة في دائرة الاتصالات بتركيا الدكتور أوز جونار.
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Source akhbaar24
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