سفارة المملكة لدى فرنسا تنظم ندوتها الدورية عن أطر تعزيز الشراكة السعودية الفرنسية

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نظمت سفارة المملكة لدى جمهورية فرنسا ندوتها الدورية عن أطر تعزيز الشراكة السعودية الفرنسية.

وافتُتحت الندوة بكلمة لرئيس “جمعية غلوبال ديوان” الاقتصادية المشاركة بالتنظيم إريك شل، ثم قدم سفير خادم الحرمين الشريفين في فرنسا فهد بن معيوف الرويلي موجزاً عن مستجدات أوجه التعاون والشراكة بين المملكة وفرنسا ومستقبلها في ضوء رؤية 2030 وأسسها القائمة على مبادئ التنمية المستدامة وحماية البيئة والتنوع الحيوي، وأهم المشاريع المرتقبة ومن أبرزها ترشيح المملكة لمدينة الرياض لاستضافة معرض إكسبو 2030.

وكان ضيف الشرف للندوة الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لتطوير العلا المهندس عمرو المدني، الذي قدم عرضا متكاملا عن أبرز مشاريع تطوير العلا ومنجزاتها التنموية وأهدافها المستقبلية، والأساليب الفنية المطبّقة في تنفيذ مشروعاتها القائمة على أدق معايير الاستدامة والمواصفات البيئية.

وتلت الندوة حلقة نقاش شارك فيها المهندس المدني مع عدد من مديري كبرى الشركات الفرنسية المشاركة في بعض المشاريع بالمملكة، وأدارت النقاش مساعدة رئيس التحرير في صحيفة عرب نيوز الإعلامية نور أسامة نقلي.

شارك في الندوة عدد من المسؤولين الفرنسيين والسفراء المعتمدين في فرنسا والاستشاريين التجاريين ومديري عدد من كبرى الشركات والصناديق الفرنسية الاستثمارية.

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Source almnatiq

