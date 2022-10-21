من هم رؤساء وزراء بريطانيا أصحاب أقصر فترات في المنصب؟

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سجلت استقالة رئيسة الوزراء البريطانية ليز تراس من منصبها بعد 44 يوماً من تسلم العمل أقصر فترة عمل في هذا المنصب، إلا أن هناك وزراء آخرين سبقوها ولم يكملوا عامهم الأول بالعمل في مناصبهم.

وهنا نتعرف على رؤساء وزراء بريطانيا أصحاب أقصر فترات في المنصب .

جورج كانينج

انتهت خدمة السياسي جورج كانينج بعد 118 يوماً من العمل في منصب رئيس وزراء بسبب الوفاة وكان عمره في حينها 57 عاماً.

فيسكاونت جويدريتش

استقال فيسكاونت جويدريتش من منصبه عام 1818 بعدما تلاشت ثقة الملك به، حيث عمل في المنصب لمدة 143 يوماً.

أندرو بونار لو

عمل أندرو بونار في منصبه 209 أيام واضطر لتقديم استقالته لإصابته بسرطان الحلق وصعوبة التحدث في البرلمان.

دوق ديفونشاير

كان وليام كافنديش، دوق ديفونشاير الرابع عضواً في حزب الأحرار البريطاني، حيث عمل في منصبه لمدة 225 يوماً واستقال في يونيو عام 1757.

إيرل شلبيرن

عمل وليام بيتي المولود في دبلن، إيرل شلبيرن الثاني في منصبه لمدة 265 يوماً، واستقال في مارس 1783 تحت ضغط من المعارضة بعد خلاف مع زملائه حول الإصلاحيات.

إيرل بيوت

استقال جون ستيوارت، إيرل بوت الثالث أول رئيس وزراء من اسكتلندا في أبريل 1763؛ وذلك بعد أن أمضى 317 يوماً في منصبه؛ بسبب خلافات داخلية وفرض ضريبة عصير التفاح.



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Source akhbaar24

