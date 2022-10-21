غدًا.. تنطلق منافسات الدور نصف النهائي وتحديد المراكز بـ “سوبر جلوب 2022”

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تعود صباح غدٍ السبت 22 أكتوبر 2022م، منافسات بطولة العالم للأندية لكرة اليد “سوبر جلوب 2022” الـ(15)، التي تستضيفها المملكة للمرة الثالثة على التوالي على صالة وزارة الرياضة بالدمام، خلال الفترة من 18 إلى 23 أكتوبر الجاري، بمشاركة 12 ناديًا، بإقامة لقاءات الدور نصف النهائي من البطولة، ومباريات تحديد المراكز.

وستنطلق مواجهات الدور نصف النهائي عند السادسة مساءً، حيث يلعب فريق ماغديبورغ الألماني مع فريق الأهلي المصري في اللقاء الأول، فيما يواجه فريق كيلسي البولندي منافسه برشلونة الإسباني عند الساعة الـ8:30 مساءً في اللقاء الثاني، لتحديد طرفي المباراة النهائية للمنافسة على اللقب.

وضمن مباريات تحديد المراكز من الـ 5-8، يواجه فريق الخليج السعودي نظيره بنفيكا البرتغالي عند الـ1:30 عصرًا، ويلعب تاوباتي البرازيلي مع فريق الترجي التونسي عند الـ 3:30 ظهرًا، وسيلعب بعدها الفائزان من هاتين المواجهتين مباراة تحديد المركزين الخامس والسادس، بينما سيتقابل الخاسران على المركزين السابع والثامن.

وفي لقاءات تحديد المراكز من الـ 9-12، يلتقي “المستضيف” فريق مضر بفريق سيدني الأسترالي عند الـ9:30 صباحًا، فيما يواجه الكويت الكويتي فريق مينيستروس المكسيكي عند الـ11:30 ظهرًا، وسيتقابل الفائزان في اليوم الأخير لتحديد المركزين التاسع والعاشر، ويلعب الخاسران مباراة تحديد المركزين الحادي عشر والثاني عشر.

حضور جماهيري تاريخي

أكد الدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي للعبة في تصريح صحفي، أن “هذه النسخة الـ15 التي تقام في الدمام هي الأفضل تاريخيًّا من حيث الحضور الجماهيري مقارنةً بالنسخ السابقة”، حيث بلغ عدد الحضور خلال الدور التمهيدي فقط 16 ألف متفرج، على مدى الأيام الثلاثة الأولى للبطولة.

الحكام السعوديون في البطولة

يشارك في البطولة 17 حكمًا سعوديًّا في جميع مباريات البطولة كحكام طاولة، وهم: علي السقوفي، محمد الصقر، حسين الكعيبي، محمد ملائكة، محمد الخويلدي، علي الصادق، محمد الخضيمي، تيسير الخضيمي، زكريا أبوعبيد، نادر السويكت، تركي التركي، جاسم الحمود، فيصل الدريويش، مشاري الحويل، حسين المختار، محمد ملائكة، وماجد المالكي.

لجنة الإحصاء

تضم لجنة الإحصاء خمسة من الشباب السعوديين وهم: حسين الخضراوي، محمد اليوسف، حسين عجاج، خالد البريدي، ومصطفى شوكان، بالإضافة إلى فريق من كرواتيا مكون من إيفان فيليتيك، بوجان ليتك، مارين كاسيك، وتوميسلاف ديريك، وتعمل هذه اللجنة على إحصاء جميع الأمور الفنية الإيجابية والسلبية، مثل تسجيل الأهداف والصناعة والأخطاء والعقوبات التي يتحصل عليها اللاعبون، بالإضافة إلى برنامج خاص يحسب عدد الدقائق التي يشارك فيها كل لاعب في المباراة.

أركان تعريفية بلعبة “كرة اليد” في المجمعات التجارية

شهد عدد من المجمعات التجارية بالمنطقة الشرقية خلال أيام البطولة، وجود ركن خاص داخل المجمعات؛ بهدف تعريف الزوار والمتسوقين بلعبة كرة اليد مع فعالية خاصة باللعبة، وتشهد هذه الأركان إقبالاً كبيرًا.

قرية الجماهير

جذبت الفعاليات المصاحبة للبطولة التي تقام في قرية الجماهير في الفناء الخارجي لصالة وزارة الرياضة بالدمام، أعدادًا كبيرة من الجماهير التي تتوافد بشكل كبير لحضور المباريات، وشملت الفعاليات ألعابًا ترفيهية وغنائية ومسابقات تتعلق برياضة كرة اليد، بالإضافة إلى عربات الطعام والكافيهات المتنقلة، كما تتوفر في القرية شاشة عملاقة تسمح للجماهير بمتابعة المباريات على الهواء مباشرةً في الهواء الطلق.

تبادل الدروع والهدايا التذكارية

أقامت اللجنة المنظمة للبطولة مساء أمس الخميس حفل عشاء للوفود المشاركة، بحضور الدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي، والأستاذ فاضل بن علي النمر رئيس الاتحادين العربي والسعودي لكرة اليد، ورؤساء الوفود، وجرى خلال الحفل تبادل الدروع والهدايا التذكارية.

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Source akhbaar24

