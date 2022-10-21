السياحة المصرية تكشف عن صورة لـ “صندل الملك توت عنخ آمون”.. صورة

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المناطق ـ القاهرة

كشفت وزارة السياحة المصرية، اليوم، عن صورة لـ “صندل” توت عنخ آمون.

وجاء ذلك ضمن الحملة التي أطلقتها وزارة السياحة والآثار تحت عنوان “100 عام توت عنخ آمون: آثار رائعة”؛ احتفالا بذكري مرور 100 عام على اكتشاف مقبرة الفرعون الذهبي توت عنخ آمون.

صندل الملك توت عنخ آمون

وبينت أنه عند اكتشاف مقبرة الملك توت عنخ آمون، عثر هوارد كارتر على ما يقرب من 100 حذاء وصندل خاصة بالملك.

توت عنخ آمون

تنوعت هذه المجموعة من صنادل بسيطة مصنوعة من ورق البردي وأخرى مصنوعة من الخرز ورقائق الذهب، بحسب بيان السياحة المصرية.

وتم العثور على مجموعة من هذه الصنادل في أماكن مختلفة داخل المقبرة، بينما تم العثور على البعض الآخر داخل صناديق.

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Source almnatiq

