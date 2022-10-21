مجموعة الأخضر في المونديال.. ميسي: لا نخشى أي خصم

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قال قائد المنتخب الأرجنتيني ليونيل ميسي، إنهم لا يخشون أي خصم خلال مشوارهم المقبل في بطولة كأس العالم قطر 2022.

وأضاف ميسي، لقناة Direct TV:”مستعدون لمواجهة أي فريق ولكن بهدوء، لكي تكون بطلا لكأس العالم، عليك أن تقدم الكثير من الأشياء ومن المؤلم خسارة نهائي كوبا أمريكا 3 مرات قبل الفوز باللقب الأخير، لكني أرى الجميع متحدين ولطالما أظهر لي الناس عاطفتهم، وحظيت بجيل كامل معي”.

وردّ قائد الأرجنتين على إصابة لاعبي منتخب بلاده مثل ديبالا ودي ماريا، بقوله:”نسخة كأس العالم مختلفة، أي إزعاج بسيط يمكن أن يجعلك خارج البطولة، وبعد ما حدث لزملائي، شعرت بالخوف قليلاً”.

ويقع المنتخب الأرجنتيني في كأس العالم قطر 2022 بمجموعة تضم المنتخب الوطني، المنتخب البولندي والمنتخب المكسيكي.



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Source akhbaar24

