شكرا لقرائتكم خبر عن جماهير أهلي جدة تحصل على أنباء سعيدة بشأن إصابة نجم الفريق والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - تلقت جماهير الفريق الأول لكرة القدم بنادي أهلي جدة، خبر سعيد حول إصابة نجم الفريق الأول لكرة القدم، وموعد عودته للتدريبات الجماعية.

ويغيب محمد المجحد لاعب وسط فريق الراقي، عن المباريات خلال الفترة الماضية، بسبب تعرضه للإصابة وخوضه فترة علاج.

الأهلي يعلن موعد عودة لاعبه للتدريبات الجماعية

وحدد النادي الأهلي موعد عودة لاعب الوسط محمد المحجد إلى المشاركة في تدريبات الفريق، استعدادًا لمنافسات دوري يلو الدرجة الأولى.



وتتوقف المسابقات في السعودية في الوقت الحالي، في ظل استعدادات منتخب السعودية الأول لدخول المرحلة الثالثة والنهائية للمشاركة في نهائيات كأس العالم 2022.

ومن المقرر أن تنطلق بطولة كأس العالم في العاصمة القطرية الدوحة، والتي تقام خلال الفترة بين 20 نوفمبر حتى 18 ديسمبر المقبل.

تأجيل مواجهات أهلي جدة في دوري يلو بسبب معسكر المنتخب السعودي



وكانت رابطة دوري يلو لأندية الدرجة الأولى، قررت تأجيل مواجهات الأهلي خلال الجولات 9ـ10ـ11ـ12، أمام الفيصلي، والجبلين، والعين والساحل على التوالي، بسبب انضمام محمد الربيعي، وهيثم عسيري، لاعبي الفريق، إلى معسكر المنتخب السعودي.

ويحتل النادي الأهلي المركز الثالث في جدول ترتيب دوري يلو لأندية الدرجة الأولى برصيد 15 نقطة، والذي يشارك فيه لأول مرة في تاريخه.