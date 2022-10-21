شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي المصري يعلن عن ثاني رعاته لتيشرت الفريق الجديد فى الموسم الحالي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - أعلن النادي الأهلي المصري تعاقده الرسمي مع ثاني رعاة الفريق، بعد أن توصل لإتفاق مع" بنك أبوظبي الأول مصر "، والذي من المقرر أن يظهر على قميص الفريق فى مواجهات الدوري القادمة، بعد مباراة أسوان فى الجولة الثانية من منافسات الدوري المصري، حيث أن مدة العقد تمتد إلى أربعة مواسم أيضًا، مثل الراعي الرئيسي للفريق إتصالات مصر.

وأوضح النادي الأهلي فى إعلان الرسمي عن FAB misr أن الفريق سعي فى إتفاقه إلى الوصول إلى أفضل العروض المادية، وتعظيم موارد الفريق، لمواجهة حجم الإنفاق المتزايد على أنشطة النادي وفرقه الرياضية والبنية التحتية الخاصة بالفريق من قطاع الناشئين.



الأهلى يكشف عن موعد إعلان باقي الرعاة

وأكد مصدر مسئول بالنادي الأهلى المصري أن هناك عدد من الرعاة الآخرين، الذين سيتم الإتفاق معهم قبل نهاية الشهر الجاري، حيث من المقرر أن يصل عدد رعاة الفريق إلى ما يقارب من 12 راعي على قميص الفريق، الشئ الذي يعود بتدفق مالي ضخم للفريق فى نهاية الأمر، فى المقابل يحصل الرعاة أرقام قياسية ودعائية ضخمة من إستثمار اسم وشعبية الأهلي الكبيران.



تعرف على موعد مباراة الأهلى القادمة

ومن المقرر أن يستضيف النادي الأهلى فريق أسوان يوم الأحد القادم، فى الجولة الثانية، من منافسات الدوري المصري الممتاز، على أن تقام المباراة فى تمام الساعة السابعة مساءًا بتوقيت القاهرة، والساعة الثامنة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة.