شكرا لقرائتكم خبر عن موسيماني يوجه طلب هام لإدارة أهلي جدة لتنفيذه خلال التوقف والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - وجه الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي أهلي جدة، طلب إلى إدارة ناديه خلال فترة التوقف بسبب كأس العالم.

وتتوقف المسابقات في السعودية، في ظل استعدادات منتخب السعودية الأول لدخول المرحلة الثالثة والنهائية للمشاركة في نهائيات كأس العالم 2022.

ومن المقرر أن تنطلق بطولة كأس العالم في العاصمة القطرية الدوحة، والتي تقام خلال الفترة بين 20 نوفمبر حتى 18 ديسمبر المقبل.



موسيماني يطلب تجهيز نجومه ضد فرق دوري روشن

وأكدت صحيفة "الرياضية السعودية"، أن موسيماني طلب خوض 4 مباريات ودية قوية أمام فرق دوري روشن خلال فترة التوقف الدولي.

وتابعت: "الجهاز الإداري في فريق الأهلي قد بدأ البحث عن مباريات تجريبية بطلب من المدرب الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، بعد أن تم تأجيل أربع مباريات للفريق".



تأجيل مواجهات أهلي جدة في دوري يلو بسبب معسكر المنتخب السعودي

وكانت رابطة دوري يلو لأندية الدرجة الأولى، قررت تأجيل مواجهات الأهلي خلال الجولات 9ـ10ـ11ـ12، أمام الفيصلي، والجبلين، والعين والساحل على التوالي، بسبب انضمام محمد الربيعي، وهيثم عسيري، لاعبي الفريق، إلى معسكر المنتخب السعودي.