شكرا لقرائتكم خبر عن بأوامر دياز.. قرار جديد تجاه لاعبي الهلال خلال فترة التوقف والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشفت تقارير صحفية، عن قرار جديد من الأرجنتيني رامون دياز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، تجاه لاعبيه خلال فترة التوقف الحالية.

توقف دوري روشن السعودي بسبب نهائيات كأس العالم



وتتوقف منافسات الدوري السعودي، عقب انتهاء الجولة الثامنة، في ظل استعدادات منتخب السعودية الأول لدخول المرحلة الثالثة والنهائية للمشاركة في نهائيات كأس العالم 2022.

ومن المقرر أن تنطلق بطولة كأس العالم في العاصمة القطرية الدوحة، والتي تقام خلال الفترة بين 20 نوفمبر حتى 18 ديسمبر المقبل.

ويشارك المنتخب السعودي بقيادة الفرنسي هيرفي رينارد المدير الفني، في بطولة كأس العالم للمرة السادسة في تاريخه، حيث يلعب بالمجموعة الثالثة التي تضم بجواره كل من الأرجنتين وبولندا والمكسيك.



برنامج غذائي خاص للاعبي الهلال خلال فترة الراحة

وأكدت صحيفة "الرياضية السعودية"، أن دياز، أكد على البرتغالي جوو أوليفيرا أخصائي التغذية بفريق الهلال، على وضع برنامجًا عذائيًا خاصًا للاعبين المحليين غير المختارين للأخضر والأجانب خلال الإجازة التي منحت لهم، وتستمر حتى 12 نوفمبر المقبل.

وتابعت: "من المقرر أن يهدف البرنامج للمحافظة على الأوزان المثالية للاعبين، وكسب السعرات الحرارية والبروتينات والفيتامينات المطلوبة حتى لا يتأثروا بأي جوانب سلبية عند انطلاق التدريبات بعد الوقفة الطويلة".

واختتمت: "المدرب الأرجنتيني حرص التنويه على اختصاصي التغذية، بضرورة الحرص على وضع مثل هذا البرنامج عند كل فترة توقف".