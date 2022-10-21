شكرا لقرائتكم خبر عن النصر يرد بشكل رسمي على أنباء رحيل نجم الفريق والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - رد نادي النصر السعودي على أنباء رحيل نجم الفريق الأول لكرة القدم، عن صفوف فريقه خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.



أنباء تؤكد رحيل أبو بكر عن النصر في الشتاء المقبل



وأشارت تقارير صحفية في وقت سابق، إلى اقتراب الكاميروني فينسنت أبو بكر مهاجم العالمي، من الرحيل بالميركاتو الشتوي، بسبب تراجع مستواه من الجانب التهديفي، بعدما أحرز هدف وحيد منذ بداية دوري روشن السعودي.

وأكد أحمد الغامدي المدير التنفيذي لنادي النصر السعودي، في حديث لقناة "MBC"، أنه لا توجد نية للتفريط في خدمات أبو بكر في منتصف الموسم الحالي.

النصر ينفي وجود نية للتخلي عن أبو بكر بالميركاتو

وتابع الغامدي: "اللاعب مستمر معنا حتى نهاية الموسم الجاري، ورودي جارسيا معجب للغاية بقدرات فينسينت، ويعتقد أنه سيكون قادرًا على تسجيل الكثير من الأهداف عقب فترة التوقف الدولي".

ومن المقرر أن يتوقف الدوري السعودي لقرابة الشهرين بسبب تحضيرات المنتخب السعودي للمشاركة في كأس العالم قطر 2022.

ومن المنتظر أن تقام بطولة كأس العالم في العاصمة القطرية الدوحة بالفترة من 20 نوفمبر حتى 18 ديسمبر المقبل، بمشاركة المنتخب السعودي للمرة السادسة في تاريخه.

وأوقعت قرعة كأس العالم، الأخضر السعودي بقيادة الفرنسي هيرفي رينارد المدير الفني، ضمن منافسات المجموعة الثالثة التي تضم بجواره كل من الأرجنتين وبولندا والمكسيك.