شكرا لقرائتكم خبر عن ميسي يكشف تطورات إصابته وفرص الأرجنتين في مونديال قطر والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشف الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان الفرنسي، استعدادات بلاده لخوض نهائيات كأس العالم.

ومن المقرر أن يتواجد المنتخب الأرجنتيني ضمن منافسات المجموعة الثالثة التي تضم بجواره كل من السعودية والمكسيك وبولندا، بالبطولة التي تنطلق في قطر بالفترة من 20 نوفمبر حتى 18 ديسمبر المقبل.

ميسي يؤكد تفوق بلاده ضد أي خصم بالمونديال



وأكد ليونيل ميسي، أن منتخب بلاده لا يخشى أي خصم، في الصراع على لقب مونديال قطر هذا العام، والجميع جاهز من أجل الوصول بعيدًا.

وقال ميسي خلال تصريحاته لقناة DirecTV "لسنا خائفين من أحد، نصل البطولة في لحظة رائعة مع فريق جيد"، ومستعدون لمواجهة أي فريق ولكن بهدوء، لكي تكون بطلا لكأس العالم، عليك أن تقدم الكثير من الأشياء".



ميسي يكشف أصعب مواقفه مع المنتخب الأرجنتيني

وأضاف: "من المؤلم خسارة نهائي كوبا أمريكا 3 مرات قبل الفوز باللقب الأخير، لكني أرى الجميع متحدين ولطالما أظهر لي الناس عاطفتهم، وحظيت بجيل كامل معي".

وعن الإصابات التي ضربت زملائه في المنتخب مثل ديبالا ودي ماريا، علق: "نسخة كأس العالم مختلفة، أي إزعاج بسيط يمكن أن يجعلك خارج البطولة، وبعد ما حدث لزملائي، شعرت بالخوف قليلا".

واختتم: "تعرضت لتقلص خلال مشاركتي مع باريس سان جيرمان، وقمت بإجراء التصوير بالرنين المغناطيسي، لم يكن هناك أي شيء، لكني توقفت عن اللعب كإجراء احترازي".