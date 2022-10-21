شكرا لقرائتكم خبر عن مفاجأة.. جارسيا يغادر النصر أثناء كأس العالم بعد اتفاق مع آل معمر والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - فجرت تقارير صحفية مفاجأة من العيار الثقيل، حول رحيل الفرنسي رودي جارسيا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، عن الفريق وعدم تواجده أثناء كأس العالم.

وأكد الإعلامي الرياضي عبدالعزيز العصيمي اليوم الجمعة، أن هناك اتفاق بين المدرب الفرنسي وإدارة مسلي آل معمر، بعدم تواجده مع الفريق بالمونديال.



توقف دوري روشن السعودي بسبب نهائيات كأس العالم

وتتوقف منافسات الدوري السعودي، عقب انتهاء الجولة الثامنة، في ظل استعدادات منتخب السعودية الأول لدخول المرحلة الثالثة والنهائية للمشاركة في نهائيات كأس العالم 2022.

ومن المقرر أن تنطلق بطولة كأس العالم في العاصمة القطرية الدوحة، والتي تقام خلال الفترة بين 20 نوفمبر حتى 18 ديسمبر المقبل.

ويتواجد الفريق، حاليًا في فترة إجازة تستمر حتى 27 أكتوبر الجاري، وسيتدرب اللاعبين في المملكة حتى التاسع من شهر نوفمبر المقبل، ويحصلون على إجازة جديدة تستمر حتى 20 من الشهر ذاته، وبعد ذلك تغادر بعثة العالمي إلى إمارة أبوظبي يوم 27 نوفمبر لإقامة معسكر إعدادي.

وقال العصيمي عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" اليوم الجمعة، إن المدرب رودي جارسيا، سيظهر في مونديال 2022، بأحدى القنوات الفرنسية للتحليل من الدوحة.



جارسيا يُحلل نهائيات كأس العالم على قناة فرنسية



وتابع: "رودي جارسيا كان متفق مع القناة الفرنسية قبل التوقيع مع مجلس إدارة مسلي آل معمر"، وهو ما يعني غيابه عن الفريق بالمعسكر المقبل.

ويغيب رودي جارسيا عن معسكر الفريق في أبو ظبي، وقد يغيب أيضا عن مواجهة النصر والرائد، والمقرر إقامتها في 15 ديسمبر المقبل، بحيث أن كأس العالم سينتهي في 18 ديسمبر.