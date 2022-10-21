من يحرق سعرات حرارية أكبر؟.. الرجل أم المرأة

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كشف الدكتور محمد الأحمدي، عن عملية الحرق من سعرات حرارية، وهل هي أكبر لدى الرجل أم المرأة، وا ما هو السبب الرئيسي لذلك؟
وقال الدكتور محمد الأحمدي، في تصريحات متلفزة عبر قناة السعودية اليوم: “نعم يكون الحرق عند الرجال أعلى من النساء، بسبب الكتلة العضلية، النسيج العضلي يكون أسرع في الحرق، فهو أكثر نسيج نشط في حرق السعرات الحرارية، هو النسيج العضلي”.
وأضاف: “النسيج الدهني نسميه نسيج ميت هو مفيد ولكن في الحدود الطبـيعية لكن لا يحـرق سعرات حرارية على عكس النـسيج العـضلي نسيج نشط جدًا، وإذا كانت الـكتلة العضلية أقـوى عند الرجل تكون السعرات الحرارية أعلى”.
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Source almnatiq
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