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أعلن الدفاع المدني إخماد حريق في ناقلة بترولية على طريق السيل دون أي إصابات.

وكان قد نشب حريق في ناقلة مواد بترولية على طريق السيل، وانتقلت فرق الدفاع المدني إلى موقع الحادث للسيطرة على النيران.

وعلى الفور، باشرت فرق الدفاع المدني الحادث، وتبين اشتعال النيران في ناقلة مواد بترولية على طريق السيل.

وتمكنت فرق الدفاع المدني من السيطرة على الحريق، وإخماد النيران، دون وقوع أي إصابات.

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Source almnatiq

