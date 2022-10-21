أمانة منطقة جازان تطلق (3) حاضنات أعمال بمحافظة الدرب

︎

.

المناطق_واس

أطلقت أمانة جازان ممثلة في بلدية محافظة الدرب اليوم (3) حاضنات أعمال موزعة على حديقة المملكة وشارع الفن وحديقة أبو يحيى وحديقة المديري ب20 منفذ بيع للأسر المنتجة بالمحافظة .

وأوضح رئيس بلدية محافظة الدرب المهندس عبدالمجيد بن علي مذكور أن البلدية تهدف من إطلاق الحاضنات إلى تنظيم وتمكين الباعة والأسر المنتجة من عمليات التسويق لمنتجاتهم بصورة سلسة ومنظمة، انطلاقاً من مبادرة وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان الهادفة إلى تمكين الباعة والأسر المنتجة واحتضانهم بتوفير مواقع محددة ومكتملة الخدمات، ليتمكّنوا من عرض منتجاتهم بيسر وسهولة ووفق طرق جمالية منظمة.

وبيّن أنه تم تصميم الحاضنات وفق مواصفات فنية مميزة تسهم في إبراز الصورة الجمالية والحد من الآثار السلبية التي يتم رصدها من قبل المواطنين والمقيمين في بعض الشوارع والطرقات جراء ممارسة البيع العشوائي التي تتمحور في التشوة البصري والصحي والبيئي، إضافة إلى ما تسهم به المبادرة من تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري .

Source almnatiq

