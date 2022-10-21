رئيس لجنة الحكام: الأخطاء قلت.. ولست سعيدًا بغياب الحكم السعودي عن المونديال

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قال رئيس لجنة الحكام، مانويل نافارو، إن الأخطاء والاحتجاجات على التحكيم خلال الموسم الحالي 2022/2023 أقل من الموسم الماضي.

وأضاف نافارو، لبرنامج “برا 18″:”هذا نتائج العمل الذي بدأ في الموسم المنقضي مع تقنية الـVAR، وأبحث دائمًا عن أفضل الحكام الأجانب المتوفرين، في حال طلب الأندية طواقم تحكيمية أجنبية وإذا كان هناك حكم لديه خطأ كبير وأثر في نتيجة مباراة، فلن نشاهده مرة آخرى وليس صحيحًا أننا أتينا بحكام مرة آخرى رغم أخطائهم الكبيرة”.



وأتم رئيس لجنة الحكام تصريحاته بقوله:”لست سعيدًا بعدم تواجد حكام سعوديين في كأس العالم، لكن هذا عمل قام به الفيفا منذ فترة كبيرة، وهو تراكمي بسبب تواجد الحكام الأجانب في الدوري المحلي بشكل كبير في الفترة الماضية.. ونعمل على تجهيز الحكم السعودي لكأس العالم 2026″.

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Source akhbaar24

