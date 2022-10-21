سالك ومنيرفا فودز تستحوذان على شركة لحوم أسترالية مقابل 970 مليون ريال

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أعلنت الشركة السعودية للاستثمار الزراعي والإنتاج الحيواني “سالك” المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة وشركة منيرفا فودز عن إتمامها صفقة الاستحواذ الكامل على شركة لحوم الضأن الأسترالية “أي إل سي ALC” Australian Lamb Company بقيمة إجمالية تبلغ 400 مليون دولار أسترالي ما يعادل أكثر من 970 مليون ريال وذلك من خلال شركة “منيرفا فودز الأسترالية” التي تأسست العام الماضي بشراكة استراتيجية بين شركة سالك وشركة منيرفا فودز.

وتعد شركة “أي إل سي” من أكبر منتجي اللحوم في أستراليا إذ تدير مصنعين لإنتاج لحوم الضأن في ولاية فيكتوريا بسعة إنتاجية تصل إلى 3.78 مليون رأس سنوياً ما يعادل 100 ألف طن سنوياً من اللحوم كما تقوم الشركة بتسويق وتوزيع منتجاتها عالية الجودة في أستراليا وتصدرها إلى ما يقارب 70 دولة حول العالم.

وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة سالك سعادة المهندس سليمان بن عبدالرحمن الرميح إن الاستحواذ الجديد بالشراكة مع شركة منيرفا فودز البرازيلية يأتي في إطار أهداف استراتيجية سالك بالمساهمة في تحقيق المستهدفات الوطنية للأمن الغذائي في السلع الاستراتيجية عبر توسيع وتنويع الاستثمارات الخارجية في الدول ذات الميز النسبية حيث تعد أستراليا من أكبر الدول المصدرة للحوم عالمياً بنسبة تتجاوز 42%. مشيراً في الوقت نفسه أن استهلاك المملكة من لحوم الضأن يمثل ما يقارب 49% من إجمالي استهلاك اللحوم الحمراء. وأضاف الرميح أن الصفقة تعد من المشاريع التوسعية لشركة سالك في أستراليا بعد شركة مريدين فارمز المملوكة بالكامل لسالك منذ عام 2018م، وتأسيس شركة منيرفا فودز الأسترالية عام 2021م بالشراكة مع شركة منيرفا فودز.

يشار إلى أن شركة سالك تمتلك 30.55% من رأس مال شركة منيرفا فودز التي تدير أكثر من 27 مصنعاً للسلخ والمعالجة حول العالم وتصدر اللحوم الحمراء لأكثر من 100 دولة ومنها السوق السعودي وهي شركة مدرجة في سوق الأسهم البرازيلية منذ عام 2007م.



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Source akhbaar24

